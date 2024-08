Maté, Tivani e Guardeño conquistam classificações complementares

Nas classificações complementares, a tabela dos pontos foi encimada, com autoridade, pelo argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), vencedor da segunda etapa, em Lisboa, e membro habitual de fugas e outras tentativas de pontuar, seja em metas volantes seja nas chegadas.

Tivani sucede ao checo Daniel Babor, que tinha regressado com a Caja Rural-Seguros RGA e acabou por desistir antes do final, tendo sido ainda secundado por um companheiro de equipa e compatriota, Tomás Contte, vencedor da oitava tirada.

Na montanha, Maté mostrou-se ao mais alto nível, surgindo em grande parte das escapadas, e coroou a tentativa com uma vitória em etapa, na chegada à Guarda, dominando esta meta pelo segundo ano seguido.

O veterano de 40 anos encerra a carreira no final do ano e, depois do quinto lugar final em 2023, volta a estar em destaque na Volta deste ano.

Na juventude, ficou confirmada a ascensão de Jaume Guardeño no seio da Caja Rural-Seguros RGA, uma vez que depois de vencer esta classificação em 2023 repetiu a dose este ano, desta feita juntando-lhe um 11.º lugar final na geral.

Quanto à classificação por equipas, esta foi conquistada pela espanhola Euskaltel-Euskadi, uma das quatro em prova do segundo escalão do ciclismo mundial.

Os bascos alicerçaram-se num bloco que colocou dois corredores no top 10, Mikel Bizkarra e Joan Bou, e na boa prestação de Maté.

A 85.ª edição da Volta a Portugal terminou hoje, após a 10.ª etapa, um contrarrelógio individual de 26,6 quilómetros em Viseu, com a vitória do russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor).