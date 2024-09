Aston Martin contrata ‘mago’ da engenharia à Red Bull

Newey, de 65 anos, estava na Red Bull desde 2006 e foi o responsável pela criação de alguns dos monolugares mais vitoriosos, como o RB19, que venceu 21 das 22 corridas do calendário em 2023.



Com Newey como projetista, a Red Bull conquistou sete Campeonatos do Mundo (quatro com o alemão Sebastian Vettel e três com o neerlandês Max Verstappen) e 120 vitórias.



Das suas mãos nasceram carros que conquistaram 12 títulos mundiais de construtores, como os Williams de 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997, o McLaren de 1998 e os Red Bull de 2010 a 2013, 2022 e 2023.



Pelo meio, pilotos como Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996), Jacques Villeneuve (1997), Mikka Hakkinen (1998), Sebastian Vettel (de 2010 a 2013) e Max Verstappen (de 2021 a 2023) conquistaram os títulos mundiais de pilotos com carros seus.



Era também um carro projetado por Adrian Newey que o brasileiro Ayrton Senna pilotava quando sofreu o despiste fatal no GP de San Marino, em Imola, em 1994.



O engenheiro britânico chegou à Fórmula 1 em 1988, pelas mãos da March, passando para a Williams em 1991.



De 1997 a 2005 esteve na McLaren, de onde se mudou para a Red Bull.



Hoje, foi apresentado na Aston Martin, para um contrato de cinco anos, por cerca de 30 milhões de euros por temporada.



Newey inicia funções a partir de março de 2025, tendo como pilotos o espanhol Fernando Alonso e o canadiano Lance Stroll.



“Estou encantado por poder chegar à Aston Martin. A paixão e o compromisso de Lawrence Stroll [dono da equipa] impressionaram-me muito. Quis criar uma equipa ganhadora. Juntamente com a Honda [fornecedora de motores] e Aramco [o patrocinador principal] têm todos os ingredientes para fazer da Aston Martin uma equipa campeã do Mundo e tenho muita vontade de ajudar a conseguir esse objetivo”, sublinhou o britânico, durante a apresentação pública desta manhã, em Silverstone (Inglaterra).



Para além de Newey, a Aston Martin contratou o especialista em aerodinâmica Dan Fallows (esteve na Red Bull de 2006 a 2021), Andy Cowell (chefe de motor) e Enrico Cardile (foi diretor técnico do chassis na Ferrari).



“O Adrian é o melhor do mundo naquilo que faz. É a prova da nossa ambição em construir um carro que possa ganhar o Campeonato do Mundo”, sublinhou Lawrence Stroll.



Desde que o canadiano tomou conta da equipa, em 2021, ainda não somou qualquer vitória mas Fernando Alonso subiu oito vezes ao pódio em 2023.



Atualmente, a Aston Martin é quinta classificada no Mundial de Construtores, com 74 pontos.