Russel garante `pole` em Las Vegas

Russell fez a melhor volta ao cair do pano da sessão de qualificação com o tempo de 1.32,312 minutos, batendo o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) por 0,098 segundos, com o francês Pierre Gasly (Alpine) em terceiro, a 0,352 segundos.



Esta é a quarta pole position da carreira de Russell, terceira da temporada, depois das conquistadas no Canadá e na Grã-Bretanha.



“É incrível voltar a estar na pole. Fomos rápidos todo o fim de semana. Temos de analisar para perceber porquê. Temos feito boas qualificações e temos de as transformar em vitórias”, sublinhou o piloto britânico.



No entanto, é Carlos Sainz que está mais confiante para a corrida de domingo, pois garante que “o ritmo de corrida” da Ferrari é “muito bom”. “Há que manter a confiança e amanhã podemos lutar até mais do que hoje porque temos um ritmo de corrida muito rápido”, sublinhou o piloto espanhol.



A sessão chegou a estar interrompida para os comissários reporem as barreiras de proteção após o despiste do argentino Franco Colapinto (Williams), na segunda fase da Qualificação (Q2). O piloto estreante deixou o monolugar muito maltratado, de uma das equipas que mais gastaram esta temporada em reparações.



O neerlandês Max Verstappen acabaria por terminar na quinta posição, atrás do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quarto, mas à frente de Lando Norris, o seu rival na luta pelo título mundial.



A três provas do final do campeonato, Verstappen pode assegurar o quarto título consecutivo já este fim de semana, em Las Vegas, se terminar à frente do piloto britânico.



Para já, o piloto da Red Bull deixou Norris a 0,211 segundos, numa altura em que a McLaren tem um carro mais eficaz do que a equipa das bebidas energéticas.



A corrida disputa-se domingo, a partir das 06:00 de Lisboa.