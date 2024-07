Francês Leon Marchant conquista título olímpico dos 400 estilos

Marchant, que teve parciais que anteviam uma queda do recorde do mundo (4.02,50 minutos), que lhe pertence, fechou a final com 4.02,95, fazendo cair o recorde olímpico que pertencia a Michael Phelps, com larga vantagem sobre o japonês Tomoyuki Matsushita (4.08,62), que foi medalha de prata.



Numa final sem o campeão olímpico de Tóquio2020, o norte-americano Chase Kalisz, que foi apenas 10.º nas meias-finais, o bronze foi para o seu compatriota Carson Foster, que cronometrou 4.08,66.



Leon Marchant, filho de dois antigos nadadores olímpicos franceses, é treinado por Bob Bowman, antigo técnico de Michael Phelps.