Kalinina desiste após ter-se constipado enquanto esperava para jogar

“Infelizmente, passámos muito tempo no ‘court’, ontem [sábado], à espera do início da competição. Esteve sempre a chover e hoje de manhã percebi que estava constipada”, lamentou Kalinina, que se deveria estrear em Jogos Olímpicos na capital francesa.



A tenista ucraniana, 47.ª classificada do ranking mundial, manifestou-se “muito triste” pelo fim do “grande sonho e honra de poder representar a Ucrânia nos Jogos Olímpicos, especialmente numa altura tão difícil” para aquele país, devido à guerra com a Rússia.



As fortes chuvadas que caíram no sábado na região de Paris levaram mesmo ao adiamento para segunda-feira da prova de skate, na variante de street (na qual participa o português Gustavo Ribeiro), depois de já ter afetado a cerimónia de abertura, realizada na sexta-feira.