Paris2024. Coco Gauff partilha porta-estandarte com LeBron James

A tenista, de 20 anos, que fará em Paris a sua estreia olímpica foi, à semelhança de LeBron James, escolhida pelos atletas da delegação norte-americana e será a primeira da sua modalidade a levar a bandeira do país nuns jogos.Cada país tem dois porta-estandartes, masculino e feminino, dando seguimento a uma decisão de 2020 do Comité Olímpico Internacional (COI).Gauff, que é campeã em título do Open dos Estados Unidos, a sua única vitória num Grand Slam, foi finalista vencida em Roland Garros, em 2022, palco do torneio de ténis nos Jogos Olímpicos Paris2024.