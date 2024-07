Paris2024. LeBron James porta-estandarte dos EUA

"King James" vai ser o terceiro basquetebolista – e o primeiro masculino -, a ter a missão de porta-estandarte do país, depois de Dawn Staley em Atenas2004 e Sue Bird em Tóquio2020, em competição realizada em 2021 devido à pandemia da covid-19.LeBron James recebeu a notícia, algumas horas antes de a seleção norte-americana efetuar o seu último jogo de preparação para o torneio olímpico, defrontando a campeã mundial Alemanha”, comentou o também olímpico e estrela do basquetebol norte-americano Stephen Curry.O porta-estandarte feminino dos Estados Unidos será conhecido nos próximos dias, dando seguimento à decisão do Comité Olímpico Internacional (COI) das delegações terem dois porta-estandarte, masculino e feminino desde 2020.