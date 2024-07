Paris2024. Maria Tomé foi 11.ª no triatlo feminino

A portuguesa finalizou ao sprint e conseguiu fechar num brilhante 11.º posto. Em estreia nos Jogos Olímpicos, a portuguesa de 23 anos ficou a apenas 2 segundos do 10.º lugar e a 12 do diploma olímpico.







A correr em casa, a francesa Cassandre Beaugrand não acusou a pressão e alcança o título mais sonhado aos 27 anos. A atleta gaulesa terminou em 1:54:55, à frente de Julie Derron e Beth Potter, sendo que a vencedora na anterior edição dos Jogos, Flora Duffy, das Bermudas, concluiu no quinto posto, a 1.17 minutos da francesa.





A prova, com 1,5 km de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida, ficou marcada pelas condições meteorológicas adversas, alguma chuva e algumas quedas das bicicletas.



Melanie Santos, a outra portuguesa em prova no triatlo feminino, ficou em 45.º lugar (2h03m48s), tendo sofrido uma penalização de 15 segundos no segmento de natação.



O pódio ficou completo com a suíça Julie Derron, medalha de prata, e a britânica Beth Potter, bronze, com mais seis e 15 segundos de Cassandre Beaugrand, respetivamente,