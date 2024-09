Portugal abre Mundial de ciclismo para surdos com bronze de André Soares

Soares foi o terceiro mais rápido na competição, que imita na estrada as regras da corrida de sprint do ciclismo de pista, com 1.000 metros ao todo, os últimos 200 cronometrados.

Depois de chegar à final com o quinto melhor tempo, eliminou o campeão surdolímpico da disciplina, o francês Paul Servieres, e perdeu nas meias-finais, ante o alemão Leon Brunnert, mas impôs-se na luta pelo bronze a outro ciclista germânico, Stefan Kneer, com duas vitórias face a uma do adversário.

Antes, João Marques acabou no 16.º posto final nesta corrida, com o 16.º melhor tempo na eliminatória.

Citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo, o selecionador Válter Sousa notou como André Soares "esteve longe do pódio nesta disciplina nos últimos Surdolímpicos e aqui já conquistou uma medalha", o que configura "um excelente resultado" que, aliás, serve para "tirar alguma pressão para as próximas corridas".

Os dois ciclistas voltam à ação na quarta-feira, no contrarrelógio individual de 27 quilómetros em Swietokrzyskie.