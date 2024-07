França quebra hegemonia de Fiji e conquista ouro no râguebi `sevens`

A equipa do país organizador, o primeiro além das Ilhas Fiji a conquistar a medalha de ouro, chegou ao intervalo empatada 7-7, mas revelou-se imparável no segundo período, que terminou com um parcial de 21-0, perante o olhar aprovador do presidente de França, Emmanuel Macron.



A história do Rio2016 e Tóquio2020, que terminaram com triunfos dos fijianos na final sobre Grã-Bretanha (43-7) e Nova Zelândia (27-12), respetivamente, parecia repetir-se quando Joseva Talacolo chegou ao ensaio, logo aos dois minutos, e a transformação de Iowane Teba colocou os bicampeões a ganhar por 7-0.



Os jogadores daquele país insular dificilmente acreditariam se lhes dissessem que não marcariam mais qualquer ponto até ao fim do encontro, disputado no Estádio de França, mas foi precisamente isso que aconteceu, e foram mesmo os anfitriões a chegar ao empate, com um ensaio de Jefferson-Lee Joseph e transformação de Rayan Rebbadj.



A segunda parte foi de sentido único, com dois ensaios de Antoine Dupont, a estrela mais cintilante do sete gaulês, e um de Aaron Grandidier, e respetivas transformações de Paulin Riva e Jean Pascal Barraque, que ofereceram à França o primeiro título olímpico nos ‘seus’ Jogos.



No jogo de atribuição da medalha de bronze, a África do Sul chegou ao intervalo a perder com a Austrália, por 7-5, mas virou o resultado e impôs-se por 26-19, ao beneficiar de um ensaio marcado já em tempo de compensação, reeditando o resultado do Rio2016, edição em que a modalidade foi introduzida no programa olímpico.