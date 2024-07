Paris2024. Fiji na luta pelo terceiro ouro consecutivo

As meias-finais do torneio de râguebi "sevens" em Paris2024 disputam-se no sábado, no Stade de France, colocando frente a frente as Fiji com a Austrália e a França com a África do Sul.



Vencedores do ouro no Rio2016 e em Tóquio2020, os fijianos tiveram de superar, nos quartos de final, uma Irlanda que deu mais de três minutos de luta após esgotado o tempo regulamentar, mas venceram por 19-15 e "agendaram" encontro com os australianos.



A seleção do Pacífico Sul já tinha dominado o Grupo C, onde venceu todos os três encontros, incluindo à França (19-12), em pleno Stade de France, onde decorre o torneio olímpico de râguebi "sevens".



Ainda assim, a França manteve intactas as aspirações de conquistar em casa a sua primeira medalha olímpica na modalidade, após vencer por 26-14 a Argentina, igualmente segunda classificada na fase de grupos.



Os "bleus" agendaram encontro, mas meias-finais, com a África do Sul, que surpreendeu a Nova Zelândia, nos quartos de final, por 14-7, após ter-se apurado como um dos melhores terceiros classificados no "grupo da morte", conquistado pelos próprios neozelandeses com três triunfos.



O torneio olímpico de râguebi "sevens" masculino teve início na quarta-feira, no Stade de France, em Paris, com a participação 12 seleções.



As Fiji procuram repetir o ouro conquistado nas duas primeiras presenças da modalidade nos Jogos, enquanto a África do Sul pretende, pelo menos, igualar o bronze do Rio2016. França e Austrália perseguem o seu primeiro metal na modalidade.