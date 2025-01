Alexander Zverev na final após desistência de Novak Djokovic

Djokovic, que estava pela 50.ª vez na carreira nas "meias" de um torneio do Grand Slam, já tinha demonstrado problemas físicos no primeiro parcial, que durou uma hora e 21 minutos.

Zverev, o número dois mundial, venceu o "set inicial no "tie break", por 6--7 (5--7), contra o sérvio de 37 anos, um adversário que nunca tinha derrotado em torneios do Grand Slam.

Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam (24) e do Open da Austrália (10) e o atual número sete mundial, dirigiu-se então ao centro do court, onde abraçou o alemão antes de anunciar a desistência do encontro.

Zverev vai marcar presença pela terceira vez na final de um torneio do Grand Slam, depois de ter sido finalista vencido em Roland Garros (2024) e no Open dos Estados Unidos (2020).

O alemão vai defrontar na final o vencedor do encontro entre o número um mundial, o italiano Jannik Sinner, e o norte-americano de 22 anos, Ben Shelton, o 20.º no ranking da ATP.