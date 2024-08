Alemanha e Países Baixos ganham ouro em basquetebol 3x3

Na Place de la Concorde, perante muito público que, ao cair da noite, foi acompanhando esta modalidade, que se estreou em Tóquio2020, as alemãs venceram as espanholas na final, enquanto o tempo extra, e um lançamento para dois pontos, decidiram a final masculina em favor dos neerlandeses, perante a desilusão dos adeptos ante a "sua" França.





No torneio feminino a formação germânica mostrou-se ao mais alto nível durante toda a prova e somou apenas uma derrota, em nove jogos, quase sempre com resultados equilibrados.



A final com a Espanha ficou marcada pelo jogo coletivo das alemãs, com três jogadoras a somarem quatro pontos cada e Sonja Greinacher a "destoar", com cinco.



As espanholas, por seu lado, tiveram um grande caminho até à final, a começar pela eliminação das campeãs olímpicas, os Estados Unidos, nas meias-finais, num jogo que também necessitou de tempo extra para separar as duas formações.





Nos homens, a final vencida pelos Países Baixos por 18-17, quase sorria a uma equipa francesa que alicerçou o fator casa até uma medalha de prata, dada a prestação pouco dominante – venceu cinco dos seus 10 encontros, o quarto melhor registo.

No medalheiro total, e ao cabo de duas edições com o 3x3 no programa olímpico, ainda ninguém soma mais que um pódio, um possível "tira teimas" para Los Angeles2028, logo num país onde o basquetebol é rei.