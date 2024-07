Seleção de basquetebol do Sudão do Sul vence na estreia em Jogos

A seleção masculina de basquetebol do Sudão do Sul, que participa pela primeira no torneio olímpico, estreou-se hoje com um triunfo sobre Porto Rico, por 90-79, em Paris2024, na primeira ronda do Grupo C.

Independente desde 2011, após um conflito com o Sudão, entre 1983 e 2005, o país africano obteve o primeiro triunfo nos Jogos Olímpicos, sete anos depois de disputar o primeiro jogo oficial.



Contudo, no pavilhão Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, nos arredores de Lille, a organização de Paris2024 cometeu um erro, ao colocar o hino do Sudão antes do início do desafio, deixando os jogadores e equipa técnica sul-sudaneses, de mão no peito, visivelmente incomodados, assim como os adeptos presentes nas bancadas, com a faixa correta a ser escutada pouco depois.



Os 26 pontos de Jose Alvarado, melhor marcador do jogo, não foram suficientes para Porto Rico se superiorizar, com o desfecho a ser favorável ao país que tem apenas 13 anos de existência.



Carlik Jones, com 19 pontos e seis assistências, foi o jogador em evidência no Sudão do Sul, que na segunda ronda da ‘poule’ vai defrontar os Estados Unidos, que há uma semana arrancaram um triunfo tangencial (101-100) sobre o conjunto africano, num jogo de preparação, disputado em Londres.