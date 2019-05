21h23 - Momento partilhado no Twitter do Benfica do discurso de Vieira no balneário.









21h16 - Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o Benfica pela conquista do 37.º título.







Em comunicado, Fernando Gomes congratulou "todos os atletas, equipa técnica, 'staff' e estrutura que contribuíram para mais esta conquista". O presidente da FPF realçou ainda "a enorme competitividade no topo máximo do futebol português", depois de o Benfica ter conseguido superar "o FC Porto, segundo classificado, por uma escassa diferença pontual". Fernando Gomes enalteceu a dedicação, o empenho e a determinação do Benfica. "É graças a este espírito de luta que os vencedores podem festejar a glória e os vencidos a sua honra", disse, enviando também uma palavra de apreço e conforto a todos os clubes do campeonato que "tudo fizeram para dignificar e honrar o futebol o desporto português".



O Benfica assegurou hoje o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.







21h11 - Vieira no balneário. Valor do prémio pelo campeonato duplicado. Veja o vídeo







20h59 - Momento de euforia no balneário do Benfica. Vieira agradece aos jogadores a temporada e anuncia que o prémio pelo campeonato "passou a ser duplicado". Foi a loucura no balneário.







20h52- Bruno Lage: "O mais importante hoje era conseguir os três pontos. Foi uma segunda volta fantástica. O que mais queria ver era a alegria dos nossos adeptos e dos nossos jogadores. Isso é que me faz realizado e feliz neste momento"





João Henriques (treinador do Santa Clara): "O objetivo para o jogo passava por ganhar, obviamente sabendo que estávamos na casa de uma das equipas mais fortes do campeonato que fez uma segunda volta excecional. Íamos à procura da melhor classificação possível, mas sabíamos que tínhamos um por cento de hipóteses. O Benfica fez campeonato para ser campeão."





20h48 - Depois do tetra, entre 2013/14 e 2016/17, e de ter falhado o penta, em 2017/18, o Benfica consegue o quinto título em seis anos. Um registo que não conseguia desde os anos 70 do século passado.







20h31 - Benfica venceu o Santa Clara e é o novo campeão nacional de futebol







O Benfica abriu o marcador frente ao Santa Clara com um golo de Seferovic. Remate com o pé esquerdo no coração da área ao centro da baliza. Assistência de Andreas Samaris com um passe em profundidade.





O segundo golo foi marcado por João Félix. Remate com o pé direito no coração da área ao ângulo superior esquerdo.





Terceiro por Rafa. Remate com o pé direito do lado direito da pequena área junto à base do poste esquerdo.







O quarto golo do Benfica foi marcado Seferovic. Remate com o pé esquerdo no coração da área junto à base do poste esquerdo. Assistência de Alejandro Grimaldo com um cruzamento para a área.







O Santa Clara reduziu com um golo de César Martins num remate com o pé direito.







- A festa já se faz no Marquês de Pombal.