Mundial de Canoagem. Fernando Pimenta conquista medalha de prata em K1 500 metros

Dominou grande parte da prova, passou os 250 mestros na frente, com 46,71s, sendo apenas ultrapassado nos metros finais pelo checo Josef Dostal, que já o tinha superado nos Jogos Olímpicos de Paris.

Depois do fracasso nos Jogos Olimpicos, onde Fernando Pimenta falhou a conquista de uma medalha, agora o atleta português conquista uma classificação relevante, com este 2º lugar no mundial de canoagem de distâncias não olímpicas.







Teresa Portela e Francisca Laia, em K2 200, conquistaram também as medalhas de prata nos Mundiais de canoagem de velocidade, que decorrem em Samarcanda, no Uzbequistão, sendo apenas superadas pelas russas Anastasiia Dolgova e Svetlana Chernigovskaya (37,326), que conquistaram o ouro, enquanto as bielorrussas Volha Khudzenka e Maryna Litvinchuk (37,667) ficaram com o bronze.



Portugal soma, até ao momento, três medalhas nos Mundiais de Samarcanda, depois de, no sábado, Teresa Portela e Messias Baptista se terem sagrado campeões do mundo em K2 500 misto.