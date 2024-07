FC Porto regressa da Áustria e integra cinco internacionais

Autorizado a apresentar-se mais tarde, após ter alinhado pelas suas seleções nacionais em junho e julho, o quinteto falhou as primeiras três semanas e meia de treinos, mas já reforçou as opções do treinador Vítor Bruno, que tinha chamado 29 atletas para estágio.Marcano e Zaidu prosseguem no boletim clínico dos "dragões", que fizeram quarta-feira o último apronto na Áustria antes da viagem para Portugal, um dia depois de terem reforçado um pleno de sete vitórias na pré-temporada frente ao campeão austríaco Sturm Graz (2-0), no quarto encontro do estágio.O FC Porto termina a sua preparação no domingo, ao receber o vice-campeão saudita Al Nassr, do treinador português Luís Castro e dos internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio, no duelo de apresentação aos sócios e adeptos, no Estádio do Dragão, no Porto.Os azuis e brancos vão estrear-se oficialmente na temporada 2024/25 em 3 de agosto, em Aveiro, ao medirem forças na 46.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira com o campeão nacional Sporting, que venceram na final da última edição da Taça de Portugal.