Olympiacos, próximo adversário da FC Porto, empata na Grécia

Depois de uma primeira parte sem golos em Atenas, o jovem avançado Charalampos Kostoulas, de apenas 17 anos, adiantou o Olympiacos, aos 69 minutos, porém, já no perídodo de descontos, aos 90+1, o atacante italiano Elia Giani forçou o empate neste encontro da 15.ª jornada do campeonato helénico.



A formação dos portugueses Chiquinho, que ficou fora do jogo por lesão, Costinha, Gelson Martins e Sérgio Oliveira, os três titulares, soma agora 31 pontos, mais um do que o AEK e o PAOK, enquanto o Kallithea - que contou com o luso Thierry Moutinho a partir dos 63 minutos - é 13.º, com nove pontos.



O Olympiacos visita o Estádio do Dragão no dia 23 de janeiro, na sétima ronda da Liga Europa.