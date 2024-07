Angola defronta Gana na CAN2025

Os "Palancas Negras", comandados pelo português Pedro Gonçalves, disputam uma das duas vagas para cada um dos 11 agrupamentos da fase de apuramento, que vai ser disputada entre setembro e novembro de 2024, para se juntarem à seleção anfitriã, integrada no Grupo B, com Gabão, República Centro Africana e Lesotho, mas com o apuramento assegurado.



Para a 35.ª edição da Taça das Nações Africanas, agendada para entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, a Costa do Marfim, campeã em título, vai enfrentar o Grupo G, com Zâmbia, Serra Leoa e Chade.



Enquanto Angola procura a sua 10.ª presença numa fase final, Cabo Verde tenta a sua quinta, enfrentando o Grupo C com Egito, recordista de triunfos, com sete, Mauritânia e Botswana.



Moçambique e Guiné-Bissau disputam as suas sexta e quinta presenças, respetivamente no mesmo Grupo I, juntamente com Mali e Essuatíni.