Arsenal confirma saída de Cédric Soares

Os "gunners" agradeceram aos jogadores que vão deixar o clube em 30 de junho, numa lista em que está o campeão europeu por Portugal em 2016, que chegou ao Arsenal na segunda metade da temporada de 2019/20, por empréstimo do Southampton, refere-se em comunicado.



Durante as quatro temporadas seguintes, Cédric Soares, de 32 anos, nunca se impôs na formação londrina e esta temporada fez apenas cinco encontros, depois de ter passado por empréstimo pelo Fulham em 2022/23.



Formado no Sporting, o lateral direito teve uma passagem, por empréstimo, pela Académica, antes de se tornar peça importante no plantel principal dos "leões", dos quais saiu para o Southampton em 2015/16.