Bayern esmaga último da Bundesliga

Os bávaros passam a ter 20 pontos, tal como o Leipzig, mas com muito melhor diferença entre golos marcados e sofridos.



O português João Palhinha foi titular pelo Bayern, em jogo em que todo o quarteto ofensivo dos visitantes marcou golo.



Os pupilos de Vincent Kompany, que vinham de uma pesada derrota na Liga dos Campeões, por 4-1 frente ao FC Barcelona, abriram o marcador aos 16 minutos, graças a um livre direto apontado pelo francês Michael Olise.



Volvidos 10 minutos, o Bayern chegou ao 2-0, com o golo de Jamal Musiala, nao se registando mais alterações no marcador até ao intervalo.



Na segunda parte, uma incursão desde o seu meio-campo de Musiala permitiu o passe para o golo de Harry Kane, de pé esquerdo, aos 57 minutos. Este é já o nono golo do ano para o inglês na Bundesliga, a que junta mais cinco na Liga dos Campeões.



Entrado em jogo aos 61 minutos, Leroy Sané rapidamente também faturou - marcou aos 65, reafirmando que luta por recuperar a titularidade perdida para Olise, esta época.



A fechar as contas do festival ofensivo, o francês Kingsley Coman fez um grande golo aos 71 minutos, com um remate 'enrolado' sem hipótese de defesa.



O Bayern é o próximo adversário do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, recebendo o clube lisboeta em 06 de novembro próximo.