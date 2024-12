Bolonha acaba com série vitoriosa da Fiorentina na Serie A

Desde 06 de outubro que a formação de Florença só sabia o que era vencer na Serie A, tendo agora sido derrotada com um golo do dinamarquês Jens Odgaard, aos 59 minutos.



Com este resultado, a Fiorentina atrasou-se na perseguição à líder Atalanta, mantendo-se na quarta posição, com 31 pontos, a seis do conjunto de Bérgamo, enquanto o Bolonha, que na quarta-feira defrontou o Benfica para a Liga dos Campeões (0-0), continua em sétimo, com 25.



Na quinta-feira, a equipa ‘viola’ joga com o Vitória de Guimarães, no Minho, na sexta e última jornada da fase de liga da Liga Conferência.



No primeiro jogo do dia, o Lecce afastou-se dos últimos lugares, ao vencer por 2-1 o Monza, que é 19.º e penúltimo e que contou com o português Dani Mota de início e com Pedro Pereira no segundo tempo.



Também o Verona, que vinha de quatro desaires seguidos, ganhou algum ‘fôlego’ na fuga à despromoção, depois de se impor por 3-2 em casa do Parma, subindo ao 16.º posto, em igualdade pontual com o adversário.