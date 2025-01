Bolonha empata antes de visitar Alvalade

Os anfitriões adiantaram-se no marcador aos 24 minutos, através de Lorenzo Colombo, mas os ‘rossoblù’ empataram em cima do intervalo, por intermédio do argentino Benjamín Domínguez, aos 44.



Com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros na Serie A, o Bolonha segue em sexto lugar, com 34 pontos, enquanto o Empoli é 14.º, com 21.



O conjunto de Bolonha joga com o Sporting na quarta-feira, no Estádio José Alvalade, na oitava e última jornada da fase de liga da ‘Champions’, a partir das 20:00. Se os italianos já não têm qualquer hipótese de seguirem em frente na prova, os ‘leões’ ainda lutam pela presença no play-off.