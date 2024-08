Colombiano Juan Cuadrado reforça Atalanta

Só em Itália, Juan Cuadrado, de 36 anos, que chegou em 2009/10 para a Udinese, conquistou seis títulos da Serie A (cinco pela Juventus e um pelo Inter Milão) e quatro Taças de Itália (todas com a ‘vecchia signora’).



A estes títulos, soma ainda a conquista por três vezes da Supertaça de Itália, duas pela Juventus e uma pelo Inter Milão, clube que representou apenas por uma temporada, em 2023/24.



A sua passagem por seis meses pelo Chelsea, em 2014/15, rendeu a Juan Cuadrado um campeonato da Premier League e a Taça da Liga inglesa.



A Atalanta, quarta classificada na época de 2023/24, tem em Juan Cuadrado um jogador experiente no que toca a competições da UEFA, já que o defesa colombiano soma 59 jogos na Liga dos Campeões e 21 na Liga Europa.



Pela seleção colombiana, de 2010 a 2023, Quadrado participou em 116 jogos, marcando 10 golos, e ajudou na conquista de duas medalhas de bronze na Copa América, nos Estados Unidos, em 2016, e no Brasil, em 2021.



Formado no Independiente Medellín, Cuadrado chegou a Itália para a Udinese, após o que passou por Lecce e Fiorentina antes de chegar à Juventus, emblema que representou de 2015 a 2023 e com o qual participou em 314 jogos. Pelo Inter realizou apenas 12 jogos.