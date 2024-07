Copa América. Campeã Argentina está na final

Depois de um par de sustos no início, os detentores do título mundial e também da finalíssima adiantaram-se aos 23 minutos, por Julián Alvarez, e chegaram ao segundo golo no início da segunda parte, aos 51, por Lionel Messi, que se estreou a marcar na prova.O golo de Messi - o seu 14.º na história da competição, em 38 jogos, sendo apenas o segundo a marcar em seis edições, replicando o brasileiro Zizinho (1942 a 1957) – sentenciou, praticamente, um encontro que nunca fugiu ao controlo dos argentinos.Na final, marcada para domingo, a formação "albiceleste", finalista vencida em 2015 e 2016 e campeã em 2021, vai em busca do 16.º cetro, perante o Uruguai, que também conta 15 títulos, ou a Colômbia, campeã em 2001, com confronto marcado para esta quarta-feira.A Argentina qualificou-se, assim, para a final de domingo, enquanto o estreante Canadá vai disputar o "bronze", no sábado.