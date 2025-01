Danilo rescinde contrato com a Juventus

Os italianos da Juventus anunciaram a rescisão do contrato com o futebolista brasileiro Danilo por mútuo acordo, com o defesa a deixar a formação de Turim cinco épocas e meia depois.

“Danilo e a Juventus seguem caminhos diferentes depois de cinco épocas e meia juntos, após um acordo mútuo para a rescisão do contrato do jogador”, refere o clube em comunicado.



O defesa, ex-FC Porto, alinhou em 213 jogos pela Juventus, com nove golos marcados, tendo conquistado um campeonato, uma Supertaça e duas Taças de Itália.



Danilo, de 33 anos, que tanto pode jogar a lateral direito como a central, fez a formação no Atlético Mineiro e passou ainda pelo Santos, antes de se transferir em 2011/12 para o FC Porto, onde esteve quatro temporadas.



Depois alinhou no Real Madrid, Manchester City e chegou à Juventus em 2019/20, estando a ser apontado o Flamengo como o clube que se segue no percurso do internacional brasileiro.