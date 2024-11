Djibril Cissé condenado por fraude fiscal

O Tribunal Criminal de Bastia, na Córsega, condenou ainda o antigo avançado a uma multa de 20 mil euros, reduzindo a pena inicialmente requerida pelo procurador, de um ano de pena de prisão e 100 mil euros.



Uma empresa do antigo avançado do Bastia, que jogou também no Marselha, no Auxerre e no Liverpool, entre outros, era o alvo do processo judicial, por valores por pagar desde 2020.



A investigação concluiu que cerca de 550 mil euros não foram declarados às autoridades fiscais, mas “transferidas para a conta bancária” de Cissé, além de não ter declarado 230 mil euros em impostos devidos.



Segundo o advogado de defesa, esta empresa teria sido usada para gerir os lucros da atividade como DJ e consultor do antigo internacional francês, que negou ter querido defraudar as autoridades fiscais.



Aos 43 anos, o antigo goleador atua sob o nome artístico Tcheba, após deixar nos relvados uma carreira com 41 jogos por França e mais de 250 golos como profissional ao longo da carreira.