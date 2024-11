Eintracht Frankfurt sobe a segundo com Gotze em destaque

O germânico de 32 anos, que já ‘deu’ um Campeonato do Mundo ao seu país, marcou o único golo da partida, aos 45 minutos, no jogo 100 pelo emblema de Frankfurt, resultado que catapultou o Eintracht para o segundo posto, tornando-se agora no principal perseguidor do líder Bayern Munique, a seis pontos.



O Leipzig já tinha deixado o Bayern fugir com uma derrota no campo do Hoffenheim (4-3).



Após três jogos sem vencer, o campeão Bayer Leverkusen regressou aos triunfos na receção ao Heidenheim (5-2), enquanto o Borussia Dortmund goleou o Friburgo (4-0), que terminou a partida reduzido a nove jogadores, face às duas expulsões que sofreu.



A ronda ficou também marcada, para já, pela lesão de Diogo Leite no Union Berlim, na derrota por 1-0 no campo do Wolfsburgo, com o central português a arriscar longa paragem.



Diogo Leite, que já foi chamado à seleção nacional, mas nunca fez a estreia, foi logo substituído aos nove minutos no conjunto da capital, num lance em que ficou com o pé preso no relvado, perante o Wolfsburgo, que contou com Tiago Tomás a titular.



Depois da vitória do Bayern Munique na sexta-feira, no arranque da jornada, sobre o Augsburgo (3-0), o Leipzig, que vai defrontar o Sporting na Liga dos Campeões, precisava de vencer fora o Hoffenheim, próximo rival do Sporting de Braga na Liga Europa, para continuar na perseguição aos bávaros e para manter o segundo posto.



O Leipzig ainda chegou ao intervalo na frente (2-1), mas acabou por permitir a reviravolta nos últimos 10 minutos da partida, com golos de Hlozek e Bruun Larsen, numa altura em que André Silva já estava em campo pelos forasteiros.



Já o Bayer Leverkusen, quarto classificado, esteve perto do quarto jogo consecutivo sem vencer, quando o Hoffenheim chegou aos 2-0, mas o avançado checo Patrick Schick, com um ‘hat-trick’ foi determinante na reviravolta da equipa de Xabi Alonso.