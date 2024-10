Guiné-Bissau empata com Mali na CAN2025

Com este resultado, a Guiné-Bissau está no terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, enquanto o Mali lidera com os mesmos oito pontos de Moçambique, e o Essuatíni está em último, com apenas um.



Apesar do empate, e após a derrota de há quatro dias em Bamaco, diante do mesmo Mali, o selecionador que orienta a Guiné-Bissau, o português Luís Boa Morte, promete “lutar” pelos seis pontos que ainda faltam disputar no apuramento.



Em conferência de imprensa, Boa Morte agradeceu a prestação dos seus jogadores no jogo no Estádio 24 de setembro, em Bissau, e ainda felicitou o apoio do público que disse ter sido “fantástico”.



“Sabíamos que o adversário tem valor, uma equipa com bastante valor, jogadores que atuam em boas ligas do mundo, ficamos com um ponto. Agora dependemos de terceiros, mas vamos lutar até ao fim”, afirmou o selecionador da Guiné-Bissau.



Luís Boa Morte observou que a Guiné-Bissau vai lutar com Essuatíni e Moçambique para a conquista de seis pontos que lhe poderão dar acesso à CAN2025, mas notou que, se a seleção falhar esse objetivo, não será nenhum drama.



A Guiné-Bissau desloca-se ao Essuatíni no dia 10 de novembro e, oito dias depois, recebe Moçambique, em Bissau.



Os dois primeiros classificados de cada uma dos 12 grupos apuram-se para a fase final da CAN.