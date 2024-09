Ivan Cavaleiro no Bragantino

O extremo Ivan Cavaleiro é reforço do Bragantino, do técnico português Pedro Caixinha, até final da temporada, depois de ter terminado contrato com o Lille, anunciou hoje o emblema do campeonato brasileiro de futebol.

No seu site oficial, o Bragantino confirmou a contração do jogador de 30 anos, que assinou um contrato por três meses, até final do ano, altura em que termina a época no Brasil.



Cavaleiro, que também passou por Fulham, Wolverhampton e Mónaco, além de ter sido formado e iniciado carreira no Benfica, tem duas internacionalizações por Portugal, mas, em 2023, ficou elegível para representar Angola, algo que ainda não aconteceu, apesar de já ter feito parte de convocatórias da seleção africana.



O Bragantino segue nesta altura no 12.º posto do Brasileirão, a 11 jornadas do fim.