Kialonda Gaspar troca o E. Amadora pelo Lecce

“O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o US Lecce para a transferência, a título definitivo, do atleta Kialonda Gaspar”, escreveram os tricolores, numa nota publicada nas redes sociais, sem especificar valores envolvidos no negócio.



Já o Lecce, que concluiu a derradeira temporada da Liga italiana no 14.º lugar, com 38 pontos, três acima dos lugares de descida, explicou que o contrato com o internacional angolano decorrerá “até 30 de junho de 2027, com opção pelos dois anos seguintes”.



Kialonda Gaspar, de 26 anos, representou a seleção angolana em 35 ocasiões, com um golo apontado, e, antes dos amadorenses, jogou no Sagrada Esperança, daquele país.



Esta é a sexta saída, depois do guarda-redes António Filipe, do central Pedro Mendes, do lateral-esquerdo João Reis (todos em final de contrato), do extremo brasileiro Luan Farias (Benfica B) e do avançado Ronaldo Tavares (cedido ao FC Seoul, Coreia do Sul).



Por outro lado, o Estrela da Amadora, agora liderado pelo treinador Filipe Martins, que sucedeu no cargo a Sérgio Vieira, conta com duas contratações: o jovem guarda-redes sérvio Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac/Sérvia) e o centrocampista Paulo Moreira (ex-Varzim).



O Estrela da Amadora prepara-se para disputar a I Liga pela segunda época seguida, ao terminar a derradeira temporada no 14.º posto, com 33 pontos.