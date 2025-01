Os turcos do Fenerbahçe, orientados pelo português José Mourinho, registaram uma igualdade sem golos na receção aos franceses do Lyon, para a sétima jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.

Com este desfecho, o conjunto de Istambul fica sem hipóteses de se qualificar de forma direta para os oitavos de final, mas mantém-se na luta pelo acesso ao play-off, ocupando, neste momento, o 19.º posto, com nove pontos.



Na última ronda, em 30 de janeiro, o Fenerbahçe desloca-se ao reduto do Midtjylland, na Dinamarca.



Já os gauleses, estão, provisoriamente, no último lugar do pódio, com 14 pontos, e, por isso, muito perto de assegurar a passagem direta aos "oitavos".