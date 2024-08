Mbappé cumpre sonho, Chelsea lidera pelo terceiro verão seguido na `era` Boehly

Referência do tricampeão francês Paris Saint-Germain nas últimas sete épocas, o avançado, de 25 anos, chegou aos 'merengues' como jogador livre para cumprir um sonho antigo e selar a transação mais mediática do defeso, levando quase 80.000 espetadores à sua apresentação no relvado do remodelado Estádio Santiago Bernabéu.



Além de Mbappé, o Real Madrid robusteceu o ataque com o jovem Endrick, recrutado por 47,5 milhões de euros (ME) ao bicampeão brasileiro Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, num verão em que encerrou os ciclos do agora jubilado Toni Kroos e de Nacho Fernández (Al-Qadsiah) e desvinculou-se de Joselu (Al-Gharafa, 1,5 ME).



Necessitado de libertar massa salarial para poder inscrever Dani Olmo, oriundo do Leipzig por 55 ME, o FC Barcelona acumulou 38,3 ME através da colocação de 'excedentários', mas viu Ilkay Gündogan voltar apenas uma época depois a custo zero ao Manchester City, cuja venda mais cara de sempre teve influência espanhola.



Julián Alvarez liderou a tabela de negócios neste verão, ao rumar por 75 ME ao Atlético de Madrid, que captou ainda Conor Gallagher (ex-Chelsea, 42 ME), Robin Le Normand (ex-Real Sociedad, 34,5 ME) e Alexander Sorloth (ex-Villarreal, 32 ME).



Emprestado aos 'blaugrana' na temporada passada, João Félix desvinculou-se em definitivo dos 'colchoneros' cinco anos depois e regressou ao Chelsea por 52 ME, juntando-se a Pedro Neto (ex-Wolverhampton, 60 ME) e Renato Veiga (ex-Basileia, 14 ME) em Inglaterra, onde esteve cedido na segunda metade de 2022/23.



Jadon Sancho, por empréstimo do Manchester United, foi outro dos 12 reforços dos 'blues', que despenderam 261 ME, num investimento total de 1,4 mil ME desde a chegada do consórcio liderado por Todd Boehly, em maio de 2022, mas fizeram 175 ME em vendas e terminaram contrato com o ex-capitão Thiago Silva (Fluminense).



Líder de mercado há 13 verões, a Premier League gastou 2,35 mil ME, mas não teve negócios acima dos 100 ME, numa retração seguida pelo tetracampeão Manchester City, ao pagar por Savinho (ex-Troyes), figura do Girona em 2023/24, os mesmos 25 ME que, em sentido inverso, conduziram João Cancelo ao Al Hilal, de Jorge Jesus.



Mais ativo esteve o Manchester United, novo destino de Leny Yoro (ex-Lille, 62 ME), Manuel Ugarte (ex-PSG, 50 ME), Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui (ambos ex-Bayern Munique, por 45 ME e 15 ME) e Joshua Zirkzee (ex-Bolonha, 42,5 ME), face às saídas de Raphaël Varane (Como) ou Anthony Martial.



Riccardo Calafiori (ex-Bolonha, 45 ME), Mikel Merino (ex-Real Sociedad, 32 ME) e Raheem Sterling, cedido pelo Chelsea, chegaram ao Arsenal, enquanto Federico Chiesa (ex-Juventus, 12 ME) e Giorgi Mamardashvili - adquirido por 30 ME ao Valência, onde continuará mais uma época - assinaram pelo Liverpool e o Tottenham converteu Dominic Solanke (ex-Bournemouth, 64,3 ME) no jogador mais caro do ano em Inglaterra.



Em Itália, principal perseguidor dos britânicos nos gastos, com mil ME desembolsados entre julho e agosto, o campeão Inter Milão assegurou Piotr Zieliński (ex-Nápoles) e Mehdi Taremi (ex-FC Porto), ambos como agentes livres, Josep Martínez (ex-Génova, 13,5 ME) e Tomás Palacios (ex-Independiente Rivadavia, 6,5 ME).



Já Youssouf Fofana (ex-Mónaco, 20 ME), Strahinja Pavlović (ex-Salzburgo, 18 ME), Emerson Royal (ex-Tottenham, 15 ME), Álvaro Morata (ex-Atlético de Madrid, 13 ME) e Tammy Abraham, cedido pela Roma, preencheram o primeiro mercado sob orientação de Paulo Fonseca do AC Milan, que perdeu Olivier Giroud (Los Angeles FC).



De saída de San Siro, Pierre Kalulu juntou-se a Nico González (ex-Fiorentina, 8,4 ME), Francisco Conceição (ex-FC Porto, sete ME) e Michele Di Gregorio (ex-Monza, 4,5 ME) no elenco de emprestados da Juventus, na qual ingressaram também Teun Koopmeiners (ex-Atalanta, 54,7 ME) e Douglas Luiz (ex-Aston Villa, 51,5 ME).



Wojciech Szczesny, em fim de carreira, Alex Sandro (Flamengo) e Adrien Rabiot deixaram Turim, de onde partiu Matías Soulé por 25,6 ME para a Roma, que recebeu Artem Dovbyk (ex-Girona, 30,5 ME) ou Enzo Le Fée (ex-Rennes, 23 ME), ficando sem Rui Patrício, reforço da Atalanta, a exemplo de Mateo Retegui (ex-Génova, 22 ME).



Indiferente à saída falhada de Victor Osimhen na reta final do mercado, o Nápoles totalizou o segundo maior investimento em Itália, assente em Alessandro Buongiorno (ex-Torino, 35 ME), Scott McTominay (ex-Manchester United, 30,5 ME), Romelu Lukaku (ex-Chelsea, 30 ME) e David Neres (ex-Benfica, 28 ME).



Em quebra esteve a Liga francesa, cujo top 3 de contratações teve supremacia do PSG, ao qual chegaram João Neves (ex-Benfica, 59,92 ME), Désiré Doué (ex-Rennes, 50 ME) e Willian Pacho (ex-Eintracht Frankfurt, 40 ME).



Anfitriã do Euro2024 - uma das 'montras' do verão, a par da Copa América e dos Jogos Olímpicos Paris2024 -, a Alemanha também baixou em despesas e voltou a ser dominada pelo Bayern Munique, nova casa de Michael Olise (ex-Crystal Palace, 53 ME), João Palhinha (ex-Fulham, 51 ME) e Hiroki Ito (ex-Estugarda, 23,5 ME).



Martin Terrier e Jeanuël Belocian (ambos ex-Rennes, por 20 ME e 15 ME), Aleix García (ex-Girona, 18 ME) e Nordi Mukiele, emprestado pelo PSG, vincularam-se ao campeão Bayer Leverkusen, enquanto o Leipzig foi buscar Antonio Nusa (ex-Club Brugge, 21 ME) e Lutsharel Geertruida (ex-Feyenoord, 20 ME).



O Borussia Dortmund deixou de contar com os antigos capitães Mats Hummels e Marco Reus (Los Angeles Galaxy) ou Niclas Füllkrug (West Ham, 27 ME), mas apostou em Maximilian Beier (ex-Hoffenheim, 28,5 ME), Waldemar Anton e Serhou Guirassy (ambos ex-Estugarda, por 22,5 ME e 18 ME) e Pascal Gross (ex-Brighton, sete ME).