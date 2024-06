Nacho contrato com sauditas do Al Qadisiyah

A contratação do defesa espanhol foi anunciada pelo clube, que divulgou nas redes sociais fotos da assinatura do contrato, que decorreu em Dusseldorf, na Alemanha, onde Nacho se encontra ao serviço da seleção no Euro2024.Na terça-feira, o Real Madrid anunciou a saída de Nacho Fernández, jogador que chegou ao clube em 2001, então com 10 anos.Em 12 temporadas na equipa principal, Nacho, de 34 anos, tornou-se, a par do croata Luka Modric, o jogador com mais títulos no clube, com 26 troféus: seis Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de clubes, quatro Supertaças europeias, quatro Ligas espanholas, duas Taças do Rei e cinco Supertaças espanholas.Na sua última temporada pelos "merengues", Nacho, como capitão, ergueu três troféus: Liga espanhola, Supertaça de Espanha e a 15.ª Liga dos Campeões do clube.