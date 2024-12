Nápoles apanha Atalanta no comando

Atalanta e Nápoles estão com 41 pontos, mais um do que Inter Milão, equipa que fecha o ano com um jogo a menos, a cumprir frente à Fiorentina.



Giacomo Raspadori fez o único golo no Estádio Diego Armando Maradona, aos 79 minutos, num lance com intervenção do antigo benfiquista David Neres.



A jogada do golo começou com um cruzamento para a área de Di Lorenzo e uma primeira defesa de Stankovic, com a bola a ficar na posse de Neres, que assistiu para o forte remate de Raspadori.



Sem culpa no golo, Stankovic fez uma excelente exibição e foi determinante para que o resultado não tivesse margem maior - destaque para a grande penalidade defendida aos 37 minutos, rematado por Romelu Lukaku, após mão de Idzes na sua grande área.



Lukaku, aos 65 minutos, e Kvaratskhelia aos 71, estiveram perto de marcar, já na segunda parte, com o guarda-redes sérvio a impedir que o marcador se alterasse.



O técnico do Nápoles, António Conte, apostou ainda mais no ataque na parte final, trocando Anguissa por Raspadori aos 70 minutos - volvidos nove minutos, o jovem avançado justificava a aposta, com o golo decisivo.



Também se jogou hoje o Udinese-Torino, partida entre duas formações do meio da tabela (nono e 10.º) que terminou com um empate 2-2.



Touré, aos 41 minutos, e Lucca, aos 49, marcaram para a Udinese, com o Torino a responder através de Adams, aos 53, e Ricci, aos 64.