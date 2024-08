Nápoles goleado em Verona

Depois de uma primeira parte sem grande emoção, em que os napolitanos, campeões italianos em 2023, ficaram privados, já nos descontos, da estrela georgiana Kvaratskhelia por lesão, os três golos chegaram todos após o intervalo.



O cabo-verdiano Tino Livramento abriu o ativo, aos 50 minutos, e o colombiano Daniel Mosquera, que, aos 74 minutos, rendeu o dinamarquês Tengstedt, emprestado pelo Benfica, demorou apenas um minuto a deixar a sua marca no jogo, no qual ‘bisou’, aos 90+4.



Foi um regresso aziago à Liga italiana para Antonio Conte, três anos depois de ser campeão pelo Inter de Milão, agora a orientar uma equipa que teve uma época 2023/24 abaixo das expetativas – foi 10.º classificado e ficou fora das competições europeias –, e que deverá ser o destino do extremo brasileiro David Neres, ainda vinculado ao Benfica, segundo a imprensa desportiva.



O Verona é um dos dois líderes do campeonato italiano, a par da Lazio, que hoje venceu em casa o Veneza, por 3-1.



No Olímpico de Roma, os forasteiros marcaram primeiro, logo aos três minutos, pelo médio dinamarquês Magnus Andersen, mas o argentino Taty Castellanos (11) e Zaccagni, de grande penalidade (44), deram a volta ainda no primeiro tempo para os anfitriões, que aumentaram a diferença aos 81, com o autogolo de Altare.



No primeiro jogo do dia, o Bolonha, equipa sensação do ‘calcio’ na temporada transata (quinta classificada), empatou 1-1 na receção à Udinese. Orsolini marcou para a equipa da casa aos 57 minutos, com resposta do argentino Giannetti aos 68.



Também hoje, Cagliari e Roma empataram sem golos, numa partida relativamente equilibrada, em que a formação da capital italiana desperdiçou as melhores oportunidades.



A primeira jornada da liga transalpina, em que se registaram até agora seis igualdades em oito partidas, encerra na segunda-feira com os encontros Lecce-Atalanta e Juventus-Como.