Otamendi marca no empate da Argentina

O encontro disputado em Maturin foi atrasado em cerca de meia hora, devido à chuva intensa, que inundaram o relvado e prejudicaram a qualidade do jogo que marcou o regresso de Lionel Messi à seleção argentina.



Aos 13 minutos, Otamendi inaugurou o marcador, aproveitando uma defesa incompleta do guarda-redes venezuelano Rafael Romo para assinar o seu terceiro golo nesta qualificação.



Os anfitriões estiveram perto do empate, negado por Gerónimo Rulli, que substitiuiu o castigado Dibu Martínez, até que Salomón Rondón, a passe de Yeferson Soteldo, igualou a partida, aos 65.



Com este empate, a Argentina, campeã do mundo e bicampeã sul-americana, isolou-se no primeiro lugar, com 19 pontos, mais três do que a Colômbia, que foi perder por 1-0 à Bolívia, enquanto a Venezuela, com 10, relegou provisoriamente o Brasil, que visita esta sexta-feira o Chile, para fora das posições de apuramento direto, para os seis primeiros.



Ainda nesta ronda, o Uruguai, terceiro com 15, visita o Peru, enquanto Equador e Paraguai não foram além de um "nulo", em Quito.