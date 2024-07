Palmeiras empata e fica a três pontos do Flamengo

A formação da casa adiantou-se logo aos dois minutos, com um tento do argentino Cristian Pavón, e aumentou a vantagem já aos 69, com mais um tento de um jogador "albi-celeste", no caso Franco Cristaldo, que faturou de grande penalidade.No espaço de três minutos, o Palmeiras conseguiu, porém, restabelecer a igualdade, primeiro com novo tento argentino, o terceiro da noite, apontado por Flaco López, aos 74, e depois com um golo do miúdo Estevão, aos 77.Desta forma, o Palmeiras passou a somar 27 pontos, os mesmos do Botafogo e do Bahia, numa tabela liderada pelo Flamengo, que soma 30, depois do 4-2 no reduto do Atlético Mineiro. O Grêmio está nos lugares de descida, com 11.