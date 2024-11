Palmeiras perde frente ao Corinthians

No dérbi paulista, em casa do Corinthians, o "timão", 13.º classificado, garantiu a vitória com golos do argentino Rodrigo Garro, aos 41 minutos, e Yuri Alberto, aos 56, apesar da predominância ofensiva do Palmeiras.



“Temos de ganhar todos os jogos, todas as competições, mas nem o Ayrton Senna foi capaz de ganhar todos os anos. De facto, não era o resultado que queríamos, pela nossa falta de eficácia e pelos erros que cometemos, oferecemos os golos aos adversários”, disse no final Abel Ferreira.



A derrota, a sétima no campeonato, a seis jornadas do final, mantém o Palmeiras em segundo, agora com apenas mais um ponto do que o Fortaleza, terceiro, e deixa o "verdão" em risco de ver o Botafogo aumentar a diferença para seis pontos.



A equipa do Rio de Janeiro recebe esta terça-feira o Vasco da Gama, em dérbi carioca e também da 32.ª jornada do campeonato.