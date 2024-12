Pedro Gonçalves seguro na seleção angolana

O ex-presidente do Interclube, que foi eleito no sábado, em substituição de Artur Almeida e Silva, reconheceu o trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa técnica da seleção angolana, liderada pelo treinador luso.”, garantiu.Na fase de apuramento à CAN2025, os angolanos terminaram o Grupo F no primeiro lugar, com 14 pontos, seguidos pelo Sudão, também apurado, com oito, enquanto o Níger terminou em terceiro, com sete, e o Gana em quarto, com três.O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.