Szczesny reforça a baliza do Barcelona

”, referiu o clube catalão na sua página oficial na internet.A contratação de Szczesny, que, segunda a imprensa, cumpriu na segunda-feira os habituais exames médicos, era uma questão de dias, com o FC Barcelona a avançar para o guarda-redes polaco, que tinha "pendurado as luvas", depois da lesão grave do internacional alemão Ter Stegen.”, disse o polaco, em declarações aos meios de comunicação do clube.A ideia de recuar na decisão de deixar o futebol e assinar pelo FC Barcelona teve a influência do compatriota Robert Lewandowski.”, revelou Szczesny.Com o mercado de transferências fechado e com Ter Stegen fora dos relvados para toda a época, com uma rotura total do tendão rotuliano do joelho direito, a solução, prevista em casos excecionais, foi a de encontrar um substituto.”, indicou o "Barça".Desde a lesão de Ter Stegen, em 22 de setembro, na goleada no reduto do Villarreal, o FC Barcelona teve na baliza o suplente Iñaki Peña, guarda-redes titular na vitória com Getafe (1-0) e na derrota com Osasuna (4-2), para a Liga espanhola, e no triunfo com Young Boys (5-0), para a "Champions".