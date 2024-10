Thierry Correia sofreu rotura de ligamentos

O lateral direito português Thierry Correia sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante a partida do Valência com o Getafe, anunciou a equipa da Liga espanhola de futebol.

Em comunicado, o Valência refere que o seu departamento médico, “em conjunto com o jogador, está a avaliar as opções para o tratamento e o plano de recuperação”, sem avançar o tempo previsto, que deverá ser sempre superior a seis meses.



O lateral luso, de 25 anos, foi substituído aos 52 minutos do empate do Valência com o Getafe e tinha sido utilizado em todos os 11 encontros dos valencianos na Liga espanhola, nove dos quais como titular.



Nas suas redes sociais, após se ter lesionado, Thierry Correia referiu que agora se queria centrar na recuperação, para “voltar o mais cedo possível”.