Tiago Santos focado em recuperar da lesão

O futebolista português Tiago Santos, do Lille, revelou estar focado “na recuperação” da lesão que sofreu, uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, assumindo que o regresso na próxima temporada é o objetivo.

“(A recuperação) está a ser boa. O pós-operatório foi um pouco duro, com dores e noites mal dormidas, mas está a ser bom”, explicou, à margem da gala Quinas de Ouro, em Lisboa.



Aos 22 anos, e mesmo com o Lille a renovar o contrato que une as duas partes até 2029, a gravidade da lesão podia "assustar" o lateral, mas este encara o problema como “ossos do ofício”.



“O que acho mais importante é manter-me positivo e focar-me na recuperação. (...) É uma pré-época um pouco mais comprida, digamos. Agora, a paciência também é importante”, notou.



Chamado à seleção principal de Portugal, mas sem utilização, Santos espera evoluir “passo a passo”.



“Neste momento, é a recuperação. Depois, voltar no clube, e só depois pensar na seleção”, reforçou.



Tiago Santos jogou 13 jogos pela equipa principal do Lille esta temporada antes da lesão grave lhe pôr fim à época, em outubro, na terceira época como sénior – a segunda nos "dogues", após um 2022/23 de afirmação, no Estoril Praia a que chegou após cumprir a formação no Sporting.