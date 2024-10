Tiago Tomás não evita derrota do Wolfsburgo

A equipa anfitriã até entrou melhor, graças ao golo marcado aos 19 minutos pelo avançado português – o primeiro na época 2024/25 -, mas os visitantes deram a volta ao resultado, com tentos de Mitchell Weiser (45+5), Felix Agu (51), Marvin Ducksch (67) e Marco Grull (72).



O Wolfsburgo, que caiu para o 13.º lugar, ainda reduziu, por intermédio de Joakim Maehle, aos 79 minutos, numa altura em que já estava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Patrick Wimmer, aos 68, mas não conseguiu impedir o triunfo do Werder Bremen, oitavo classificado.



O Union Berlim subiu ao quinto lugar do campeonato, ao vencer hoje por 2-0 no estádio do Kiel, penúltimo posicionado, com golos de Aljoscha Kemlein, aos 18 minutos, e de Tom Rothe, aos 89, num encontro em que o português Diogo Leite foi totalista na defesa da equipa visitante.



Bayern Munique e Leipzig, adversários de Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, venceram no sábado o Estugarda (4-0) e o Mainz (2-0), respetivamente, mantendo-se no topo da Bundesliga, com dois pontos de vantagem sobre o Friburgo, que ganhou ao Augsburgo, por 3-1.



O Bayer Leverkusen, campeão em título, subiu ao quarto lugar, a três pontos do duo de líderes, graças ao triunfo sobre o Eintracht Frankfurt, por 2-1, também no sábado, enquanto o Hoffenheim, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, impôs-se por 3-1 ao lanterna-vermelha Bochum.