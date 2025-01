United empresta Antony ao Bétis

O extremo brasileiro Antony vai jogar nos espanhóis do Betis até ao final da época, por empréstimo dos ingleses do Manchester United, orientados por Ruben Amorim, anunciaram os dois clubes em comunicado.

O internacional ‘canarinho’, de 24 anos, foi opção em 14 jogos na presente época, apenas três como titular e nunca em jogos da Premier League.



Ligado aos ‘red devils’ desde a temporada 2022/23, após ser contratado aos neerlandeses do Ajax, por 95 milhões de euros (ME), o jogador formado no São Paulo terá a sua primeira experiência em Espanha.



No Betis, atual nono posicionado da La Liga, vai ser colega de equipa do luso William Carvalho e dos compatriotas Natan e Vitor Roque.