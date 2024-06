Venezuela derrota Equador na Copa América

O avançado Jhonder Cádiz, do Famalicão, marcou no sábado um dos dois golos com que a Venezuela surpreendeu o Equador (2-1), cedo reduzido a 10, na primeira jornada do Grupo B da Copa.

Em Santa Clara, na Califórnia, Cádiz entrou ao intervalo, com os equatorianos a vencer por 1-0, graças a um golo do ex-benfiquista Jeremy Sarmiento, aos 40, e restabeleceu a igualdade, aos 65, lançando a recuperação da ‘vinotinto’.



Nove minutos volvidos, aos 74, Eduard Bello, igualmente lançado no reatamento, selou a reviravolta, dando três preciosos pontos à Venezuela, que na anterior Copa América, em 2021, tinha somado dois empates e três derrotas.



Favorito, o Equador começou melhor e teve a primeira grande ocasião aos 19 minutos, com Paez, isolado, a fazer brilhar Romo, sendo que, na sequência da jogada, o ‘capitão’ Enner Valencia, a tentar a recarga, fez uma falta feia sobre José Martínez e acabou por ver o vermelho direto, aos 22.



Contra 10, a Venezuela assumiu o comando e Osório (ex-Tondela, FC Porto e Vitória de Guimarães), aos 27 minutos, e Machís (ex-Vitória de Guimarães), aos 27 e 33, tentaram o golo, que acabou por aparecer na baliza contrária.



Aos 40 minutos, e após um livre a meio do meio-campo, Osório cortou a bola e esta foi parar a Sarmiento, com o ex-jogador das camadas jovens do Benfica a rematar de primeira.



Em desvantagem, o treinador argentino Fernando Batista lançou Bello e Cádiz, que chegou tarde a um cruzamento, aos 55 minutos, não acertou na bola, aos 63, mas marcou aos 65, após lançamento lateral e assistência de Salomón Rondón.



A Venezuela continuou por cima e, aos 74 minutos, chegou ao segundo golo, com Alexander González a centrar da direita, Rondón a cabecear junto à relva para defesa incompleta de Alexander Domínguez e Bello a faturar na recarga.



Na parte final, o Equador ainda tentou chegar à igualdade, mas a Venezuela, com os centrais Osório e Ferraresi (Ex-FC Porto e e Moreirense) em destaque, ‘segurou’ o ataque contrário, não passando por grandes sobressaltos.



A Venezuela fica, para já, isolada na liderança do agrupamento, à espero do embate entre México e Jamaica, num Grupo B em que, como nos restantes três, os dois primeiros seguem para os quartos de final e os dois últimos são eliminados.