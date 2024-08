Yann Sommer anuncia retirada da seleção

”, adianta Sommer, de 35 anos, em declarações divulgadas no site oficial do organismo.Sommer retira-se como o guarda-redes com mais jogos na história da seleção suíça: o último dos seus 94 jogos internacionais foi a eliminação no desempate por grandes penalidades nos quartos de final do Euro2024 contra a Inglaterra, em 6 de julho, em Düsseldorf.“Com a conclusão de mais uma grandiosa fase final do Campeonato da Europa na Alemanha, onde anteriormente passei anos inesquecíveis na Bundesliga (Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique), chegou a hora de me despedir”, refere Sommer citado no comunicado da ASF.Sommer estreou-se pela seleção suíça em 30 de maio de 2012, aos 23 anos, sob o comando do treinador Ottmar Hitzfeld, durante um jogo contra a Roménia, em Lucerna, e desde a retirada de Diego Benaglio, após o Mundial de 2014, tem sido o guarda-redes titular dos helvéticos.