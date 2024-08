Avançado Rafael Nel prolonga contrato com Sporting até 30 de junho de 2029

"Sinto que o Sporting me está a dar a oportunidade de me mostrar e é um sentimento de orgulho para todos. Para mim, para a minha família, para os meus colegas, para o staff e para todos os que me ajudaram a chegar aqui", disse Rafael Nel, cujo contrato anterior expirava em 2025/26, citado pelos `leões`.

O avançado, que se estreou na equipa principal na vitória no terreno dos suíços do Young Boys (1-3), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa da época passada, chegou ao clube lisboeta em 2020, proveniente do Belenenses.