Boavisteiro Dabo nos selecionados da Guiné-Bissau

O defesa esquerdo de 20 anos, com toda a formação feita no Boavista, integra a lista de 24 jogadores guineenses chamados por Boa Morte para os confrontos para o apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN2025) em futebol a realizar em Marrocos.



A Guiné-Bissau, que integra o Grupo I, defronta no próximo dia 15 o Essuatíni e no dia 19 recebe Moçambique em Bissau, naquelas que serão partidas relativas à quinta e sexta jornadas.



O selecionado guineense realiza a partir do dia 11 um estágio na África do Sul para preparar as partidas.



Ausentes nas últimas partidas do apuramento para o CAN2025, os médios Carlos Mané e Moreto Cassamá voltaram a ser chamados por Luís Boa Morte.



No ataque, o selecionador português preteriu o avançado Romário Baldé e convocou Elves Baldé.



A Guiné-Bissau ocupa atualmente a terceira posição do grupo com quatro pontos e precisa vencer os dois jogos para sonhar com a classificação para a CAN2025.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Fernando Embadje (CD Lugo, Esp), Manuel Baldé (Penafiel, Por) e Manuel Issufe Djaló (FC Koeppchen, Lux).



- Defesas: Jefferson Encada (Pharcos FC, Egi), Fali Candé (FC Metz, Fra), Opa Sangante (USL Dunquerque, Fra), Victor Rufino (União de Leiria, Por), Manconi Soriano Mané (Académico de Viseu, Por), Mamadu Samba Candé 'Sambinha' (Maccabi Bnei Raina, Isr), Eulanio Chpela Gomes 'Nanu' (Samsunspor, Tur) e Augusto Dabo (Boavista, Por).



- Médios: Jorge Braima Nogueira 'Bura' (San António FC, EUA), Janio Bikel da Silva (Maccabi Netanya, Isr), Alfa Semedo (Neom SC, Ara), Eucedalcio Gomes 'Dalcio' (Estrela Vermelha, Ser), Carlos Mané (Kayserispor, Tur), Zidane Banjaqui (Feirense, Por) e Moreto Casama (Omonia, Chip).



- Avançados: Beto (Everton, Ing), Mauro Teixeira (Yverdon, Sui), Mama Samba Baldé (Brest, Fra), José Correia 'Zé Turbo' (Pari NN, Rus), Esmiraldo Sá 'Jardel' (Kiryat Shmona, Isr) e Elves Baldé (Farense, Port).