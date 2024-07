Chidozie, Sebastián Pérez e Bozeník treinam no Bessa

Autorizados a apresentarem-se mais tarde, os três atletas surgiram pela primeira vez no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, 11 dias depois de as "panteras" terem iniciado os treinos com 21 nomes, aos quais se juntou Ibrahima Camará na quinta-feira.Os "axadrezados" triunfaram no primeiro jogo de preparação, no sábado, à porta fechada, perante o Tirsense (3-0), do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, e têm mais seis testes até ao início da sua 62.ª presença, e 11.ª seguida, na I Liga, com a visita ao Casa Pia, em Rio Maior, em 10 ou 11 de agosto.